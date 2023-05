Impresa dell’Esperia, che si è imposta 56-60 sul campo della San Paolo Ostiense in gara1 della finale playoff della C Gold di basket. I cagliaritani avranno adesso la chance di chiudere la serie in casa a Monte Mixi, alle 18 di sabato 27 maggio. Altrimenti l’eventuale “bella” si giocherà a Roma, alle 18 del 3 giugno.

Il coach. “Partita giocata molto bene dalla squadra. Siamo partiti benissimo e abbiamo toccato addirittura il +20. Poi San Paolo Ostiense è tornato in gara come prevedibile. La grande difesa ci ha permesso di reggere e vincere la gara nel finale. Faccio i complimenti ai ragazzi. Il fatto di aver portato a casa questa partita è un segnale di crescita perché per la prima volta siamo riusciti a vincere con una squadra in rimonta”, ha sottolineato coach Federico Manca. “È un successo importante ma è soltanto gara uno. Non abbiamo fatto ancora nulla. Ora abbiamo due match point ma speriamo di chiudere il discorso promozione sabato a Monte Mixi. Ringrazio quei quaranta tifosi che ci hanno seguito a Roma. Il loro supporto è stato per noi fondamentale”.

La gara. Ottima partenza di Garello e compagni, che hanno toccato il +14 a metà primo quarto e sono arrivati al 10’ avanti 12-25. Nel secondo quarto, i romani hanno cercato di ricucire, ma Garello e Locci hanno tenuto gli avversari a distanza di sicurezza. Arrivata all’intervallo avanti 26-39, l’Esperia ha toccato il +20 con Sanna (26-46) ma ha poi incassato un break di 12 punti che ha permesso alla San Paolo Ostiense di tornare in partita. Nell’ultima frazione, i romani sono arrivati fino al -3 e hanno fallito il libero del -2 prima che Sanna riuscisse ad allungare fino al 52-57. e sofferto per gli esperini, ma la difesa ha tenuto e la vittoria conquistata vale oro, perché sul parquet di Monte Mixi, dove ha perso un’unica partita in tutta la stagione, la squadra di coach Manca avrà la possibilità di chiudere i conti.

San Paolo Ostiense-Esperia Cagliari 56-60

(12-25; 26-39;38-48)

San Paolo Ostiense: Pedemonte, Desideri ne, Miscione 13, Ballin 11, Loi 12, Mostacci, Gentiloni Silveri ne, F. Conte 5, Amanti 4, Bianchini ne, Galli 4, R. Conte 7. Allenatore: Colella.

Esperia Olimpia Cagliari: N. Manca 3, Cabriolu 4, Perez Da Rold 2, Floridia 1, Villani 3, Frattaroli ne, Garello 17, Picciau 7, Locci 12, Fois, Piras ne, Sanna 11. Allenatore F. Manca.

© Riproduzione riservata