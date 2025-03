Nessuna sorpresa al termine di gara 1 dei quarti di finale playoff del campionato di Serie B Femminile di basket. Vincono, infatti, con margine tutte le favorite della vigilia.

Le gare. L’Antonianum Quartu, prima della classe al termine della regular season, piega Elmas per 97-39. Divario ampio già all’intervallo (56-19 al 20’), con le quartesi che continuano la progressione fino alla sirena finale. Tra le padrone di casa prestazione sopra le righe di Demetrio Blecic, grande protagonista con 50 punti personali. Netta la vittoria anche del Cus Cagliari contro la Virtus Cagliari, per 104-29. Universitarie che allungano sin dall’avvio, andando sul 48-10 del 20’. Nella seconda parte situazione che non cambia e margine che arriva fino al +75 finale. Da sottolineare, nel Cus, i 16 punti messi a segno dal neo acquisto Garcia Leon e da Poddighe. Tutto secondo pronostico anche nella sfida tra San Salvatore Selargius e Nulvi, con le selargine che vincono per 70-38. Avvio equilibrato (12-11 al 10’), con le padrone di casa che allungano sul +8 all’intervallo (31-23). Il vantaggio del San Salvatore sale sopra la doppia cifra ad inizio ripresa (53-31 al 30’), poi consolidato fino al 40’. Miglior realizzatrice dell’incontro è Ingenito, del San Salvatore, con 19 punti. Infine, nell’ultima sfida in programma, la Mercede Alghero si impone contro l’Astro per 80-42. Algheresi che partono forte (17-4 al 10’) e consolidano il vantaggio nelle frazioni centrali (34-20 al 20’ e 47-34 al 30’). Partita chiusa negli ultimi 10’, con il vantaggio che sale fino al +38 finale. Top scorer della gara è Murgia, della Mercede, con 16 punti.

Gara 2. Tra domani e giovedì si ritorna in campo per la sfida di ritorno, a campi invertiti. Il quadro completo: Elmas-Antonianum, giovedì ore 20.45; Virtus Cagliari-Cus Cagliari, giovedì ore 21; Nulvi-San Salvatore, domani ore 18; Astro-Mercede Alghero, giovedì ore 19.

© Riproduzione riservata