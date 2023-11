Un big match atteso sin da inizio stagione in Serie B Regionale Femminile. Una classica che negli anni ha sempre richiamato tante persone e offerto un grande spettacolo sia in campo che fuori. È il derby tra Cus Cagliari e Virtus Cagliari, in programma sabato al pala Cus (palla a due alle 18). A presentare la gara i due coach: Federico Xaxa, Cus Cagliari, e Fabrizio Staico, Virtus Cagliari.

L’avvio di stagione. Cus, padrona di casa, è seconda. Due punti la separano dalla prima della classe (con 7 vittorie di fila dopo la sconfitta dell’esordio), la Virtus, che comanda a punteggio pieno (8 vittorie in 8 gare). «Per noi – esordisce Xaxa - è un anno di transizione e pianificazione di nuovi obiettivi. È ancora presto per un bilancio ma stiamo rispettando gli obbiettivi intermedi ci eravamo prefissati, in primis, relativamente alla prima squadra, creare sinergia in un gruppo molto eterogeneo in un campionato per noi inesplorato». Anche per Staico il segno più in questo avvio. «Sinora – afferma – abbiamo incontrato squadre con la quale non abbiamo avuto difficoltà. Abbiamo pensato a distribuire il minutaggio in campo tra le 12 giocatrici a referto, facendo fare esperienza a tutte quelle coinvolte. Dobbiamo pianificare la stagione».

La classica. Sabato una sfida di grande tradizione, fondamentale per la leadership. «La Virtus – commenta Xaxa - è la squadra da battere in questo campionato, sono da anni che non perdono una gara, noi vogliamo essere i primi». La pensa diversamente l’allenatore della Virtus. «Il Cus è al nostro livello, se non superiore, soprattutto dal punto di vista dell’esperienza e della maturità – afferma Staico – Ha delle giocatrici che in serie B fanno sicuramente la differenza. Entreremo in campo con grande umiltà». Il Cus arriva all’appuntamento in un momento positivo. «Stiamo bene – conclude Xaxa - siamo pronti per provare a mettere in campo tutto quello per il quale abbiamo lavorato in questi mesi». La Virtus è imbattuta. «Non ci faremo ingannare – conclude Staico – dal fatto che abbiamo vinto in precampionato. Siamo un gruppo giovane, che lavora in un ambiente che è stato costruito per migliorare».

Scusate, un pronostico? «Chiedi al mio amico coach Staico», conclude Xaxa con un sorriso. «Cus Cus, entriamo con umiltà in casa altrui», la risposta, con un altro sorriso, di Staico.

