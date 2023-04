Si è chiuso con la sconfitta per 52-61 nella gara2 dei quarti di finale il cammino della Techfind Selargius nei playoff della A2 femminile di basket. Le giallonere del San Salvatore, giunte ai playoff per il terzo anno consecutivo, si sono arrese con onore alla Cestistica Spezzina, vice capolista del Girone Sud. Sabato, in Liguria, la squadra di coach Marco Corsolini si era imposta 51-44 e oggi, al PalaVienna. I riflettori restano ora puntati sul Cus Cagliari, che sabato scoprirà quale squadra, tra Vigarano e Stella Azzurra Roma, affronterà nel secondo turno dei playout dopo essere stata battuto ieri dall’Ancona.

La gara. Dopo il buon avvio delle giallonere, che al 6’ hanno toccato il 9-3 con Srot, è arrivato il parziale di 0-11 della Spezzina, che ha chiuso il primo quarto avanti 9-14. Percentuali bassissime nella seconda frazione, in cui la Techfind, con Mura, Srot, Ceccarelli e Aispurua, è riuscita comunque a riavvicinarsi fino al -4 prima dell’intervallo lungo (20-24). A metà terzo quarto Pandori ha firmato prima il pari (30-30) e poi il +1 (31-30), ma la reazione della squadra ospite è stata immediata e, dopo aver raggiunto il +11 con la ex virtussina Zolfanelli (33-44 al 28’), è arrivata alla mezz’ora sul 38-44. Il gap si è allargato ulteriormente negli ultimi 10’, in cui la Spezzina è volata sul +13 prima che Granzotto e Srot ritoccassero il punteggio finale firmando il 52-61.

Il commento. “La stagione della prima squadra finisce oggi ma il bilancio è più che positivo: abbiamo cambiato tanto dopo essere arrivati ai playoff per due anni consecutivi, abbiamo fatto una scommessa e pensiamo si essercela cavata più che bene”, ha sottolineato il presidente selargino Marco Mura. “Abbiamo rinnovato lo staff tecnico e il roster, dando più spazio a ragazze del nostro vivaio che hanno disputato un ottimo campionato. Per la nostra realtà arrivare per tre anni di fila ai playoff è stato motivo di grande soddisfazione, senza dimenticare che abbiamo giocato con la seconda in classifica e tenuto bene il campo: abbiamo fatto un’ottima partita partita a La Spezia e oggi ci abbiamo creduto fino alla fine. Onore e merito alle avversarie, siamo contenti. Un plauso anche alla B femminile, che sta facendo molto bene, e alle ragazze dell’Under19, campionesse sarde e in partenza per le finali nazionali”.

Techfind Selargius-Cestistica Spezzina 52-61

(9-14; 11-10; 18-20; 14-17)

Techfind San Salvatore Selargius: Aispurua 12, Mura 6, Pandori 5, Pinna, Granzotto 6, Vargiu, Valenti ne, Ceccarelli 11, Corongiu ne, Srot 12, Poddighe ne. Allenatore Simone Righi.

Cestistica Spezzina: Nerini 5, Colognesi 4, Templari 10, Zolfanelli 5, Castellani 11, Pini, Delboni 2, N’Guessan 13, Guzzoni 11, Amadei ne. Allenatore Marco Corsolini.

