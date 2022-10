Conferma per il quartetto in vetta al campionato regionale di serie D di basket. Non si ferma, infatti, la corsa di Innovyou Sennori, Dinamo 2000, Basket Academy Alghero e San Sperate, alla terza vittoria in altrettante gare.

I big match. Grande spettacolo in occasione dei colpi esterni di Dinamo 2000 e Basket Academy Alghero. I sassaresi si impongono sul sempre ostico parquet dell’Astro per 71-75. Padroni di casa che comandano il punteggio fino all’intervallo (36-33). Al rientro dal riposo lungo, sorpasso Dinamo 2000 (50-54 al 30’) e vantaggio mantenuto fino alla sirena finale. Alla compagine allenata da Roberto Frau non bastano i 18 punti della coppia Bonacci-Badellino per portare a casa la vittoria. Alghero, invece, vince a Carbonia 78-86. Ritmi altissimi in avvio e +5 ospite all’intervallo (37-42). I “miners” reagiscono e si riportano a ridosso della compagine algherese a fine terzo quarto (61-62 al 30’). Nell’ultima frazione, però, i giovani guidati da Antonio Mura riallungano e riescono a vincere su un campo storicamente difficile da espugnare.

Le altre due. Sennori e San Sperate superano, sempre a domicilio, due squadre giovani. I primi si impongono sul campo di Alghero, sponda Coral 93 (58-95). Equilibrio fino all’intervallo (42-47), rotto nella terza frazione da un parziale sennorese di 6-29 (48-76). Top scorer dell’incontro è Monte, della Coral, con 24 punti. San Sperate, invece, vince ad Assemini per 60-75. I padroni di casa comandano le operazioni fino all’intervallo (29-25), per poi subire il sorpasso al 30’ (48-52). Allungo decisivo nell’ultimo quarto. Tatti, dell’Assemini, e Simbula, del San Sperate, sono i migliori dell’incontro con 15 punti.

Conferma. Il San Salvatore Selargius vince in casa del Genneruxi per 61-75 e dà continuità di risultati al suo percorso. I cagliaritani giocano 30’ di grande qualità, guidando fino al 54-46 del 30’; cedono negli ultimi 10’ con un parziale sul quarto di 7-29. È del Genneruxi il miglior realizzatore, Munini, con 22 punti.

Le altre. Unica vittoria casalinga del turno è quella della Casa del Sorriso Su Planu, contro Oristano Basket, per 93-70. Padroni di casa che allungano sin dalla prima parte della gara (47-31 al 20’) e controllano il ritorno ospite (fino al 65-60 del 30’). Miglior realizzatore della gara è Porcu, del Su Planu, con 24 punti. Chiude il quadro delle gare il successo della Santa Croce Olbia, a Carloforte, per 70-86. Olbiesi che si portano avanti nel terzo quarto, grazie ad un Masala da 28 punti personali.

© Riproduzione riservata