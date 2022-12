Prenderà ufficialmente il via oggi il weekend cestistico regionale. Sarà l’ultimo impegno del 2022; poi le vacanze natalizie e la ripresa nel weekend successivo all’Epifania.

Serie D. La notizia della settimana, però, non riguarda il campo, ma fuori. Dal torneo è stato escluso l’Oristano Basket. La decisione è del Giudice Sportivo che «dispone l’esclusione dal campionato di serie D maschile per non avere versato entro il 14simo giorno dalla scadenza la terza rata regionale». In questo modo le squadre rimangono 14. Il programma della 12sima di andata, ultima del 2022: La Casa del Sorriso Su Planu – Santa Croce Olbia, domenica ore 19; Dinamo Basket Academy – Basket San Salvatore, domani ore 18; Assemini – Coral 93, domani ore 19.30; Visionottica Carbonia – Carloforte, domani ore 18.30; San Sperate – Innovyou Sennori, domani ore 18.30; Masters Sassari – Dinamo 2000, domani ore 16. Riposano Astro e Genneruxi.

Promozione. Tra sabato e domenica la maggior parte delle partite dei due gironi regionali. Al sud ha già giocato, e vinto, la capolista Iglesias. Il quadro. Girone sud: Basket Iglesias – Condor 76-67; Beta – Poetto, giovedì ore 21.30; Jolly Dolianova – Sinnai, domenica ore 19; Madas Siliqua – Serramanna, oggi ore 20.45; Terralba – Genneruxi, domani ore 18.30; Spirito Sportivo – Sinis, domenica ore 19; Basket Quartu – Panda, domani ore 18. Girone nord: Demones Ozieri – Ichnos Nuoro, domani ore 18; 80&Co. Basket – Arzachena (rinv.); S. Orsola – CMB Porto Torres, domenica ore 20; Nulvi – Pallacanestro Nuoro, domani ore 18.30.

B Femminile. Il match di cartello vedrà di fronte la capolista Virtus Cagliari e la terza forza del torneo, la Kiron Elmas. Ecco il cartello delle gare: Su Planu – Cus Cagliari, domani ore 17; San Salvatore – New Basket Ploaghe, domenica ore 18.30; Mercede Alghero – Astro, domani ore 19.30; Virtus Cagliari – Kiron Elmas, domani ore 18.

C Femminile. Terza di ritorno nel secondo torneo regionale femminile. La capolista Basket 90 giocherà un turno infrasettimanale. Il programma: Basket 90 – Basket Quartu, venerdì ore 18.45; Pallacanestro Nuoro – Basket Nulvi, domenica ore 18; Condor Monserrato – Coral 93, domani ore 17.

