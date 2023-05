Si avvicina sempre più il momento decisivo della stagione nel campionato di Promozione Regionale di basket. Al Sud al via i playoff, mentre al Nord ancora due giornate della fase a orologio, poi spazio alla Final Four.

Sud. Si chiude la stagione regolare, con Iglesias al primo posto, nonostante la sconfitta di Sinnai (75-61). Padroni di casa che guidano nel corso di tutta la gara; all’intervallo i padroni di casa sono sul +21 (45-24) e nella seconda parte controllano. Agli iglesienti non bastano i 17 punti firmati da Malasauskas e Cipollina. Sinnai che, dal canto suo, chiude al terzo posto, dietro allo Spirito Sportivo che batte il Genneruxi per 64-39, ampliando il divario nel terzo quarto. Colpo esterno del Condor, vittorioso sul campo del Sinis per 53-68. Ospiti che guidano nell’arco dei 40’ di gioco, ma vanno con la doppia cifra di vantaggio solo nell’ultima frazione. Il miglior realizzatore è dei cabraresi, Garau con 20 punti. Da segnalare anche le vittorie esterne del Poetto e del Beta (che accedono ai playoff). I primi espugnano il parquet del Basket Quartu per 67-71, grazie ai 20 punti segnati dal miglior realizzatore del torneo, Farci. La compagine di Pirri, invece, vince a Serramanna per 53-68. Chiude il quadro delle partite il netto successo del Jolly Dolianova, contro Siliqua (83-36). Al termine della regular season ecco gli accoppiamenti playoff, che inizieranno il prossimo weekend: Basket Iglesias-Poetto; Spirito Sportivo-Beta; Jolly-Condor; Sinnai-Sinis.

Nord. Terz’ultima giornata della fase a orologio che vede la sconfitta esterna della capolista Demones (già certa della prima posizione) sul campo del CMB Porto Torres, per 66-46. Alle spalle vince la Pallacanestro Nuoro, contro Nulvi, per 80-66. Migliori realizzatori sono Avila, del Nuoro, e Mattu, del Nulvi, con 15 punti. Dopo aver inseguito per gran parte della partita, invece, l’Aurea Sassari si impone contro gli ozieresi della 80&Co. Basket per 49-45. Chiude, infine, il quadro delle partite, la netta vittoria del Sant’Orsola contro l’Arzachena, per 94-54.

