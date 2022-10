Ai nastri di partenza anche il torneo di Promozione regionale di basket. Al Sud il via la scorsa settimana, mentre al Nord le prime partite si disputeranno a partire dal prossimo weekend.

Sud. Come da tradizione, è il weekend lungo il tratto distintivo del torneo. Ancora in fase di assestamento, con qualche incontro rinviato ai primi di novembre, le 4 gare in programma, con vittorie esterne, si sono giocate da venerdì a ieri notte. L’esordio è stato tra Saab Terralba e Iglesias, con la vittoria dei sulcitani per 56-83, grazie anche all’ottima vena realizzativa di Trincas (30 punti per lui). Colpo esterno anche del Beta Pirri, in casa del Madas Siliqua, per 52-58. A Serramanna, invece, è il Sinnai a imporsi, per 65-73, al termine di una gara nel quale gli ospiti hanno leggermente allungato (mai oltre la doppia cifra) nella seconda parte di gara. Miglior realizzatore è Spettu, del Sinnai, con 27 punti. Chiude il programma, infine, il successo del Condor Monserrato, di misura, sul parquet del Genneruxi, per 68-69 (Orrù, del Condor, top scorer della gara con 22 punti).

Nord. Ufficiale il via tra sabato e domenica prossima. L’esordio del girone spetta a Nulvi e Aurea Sassari, sabato alle 18. Lo stesso giorno, ma alle 19.30, in campo anche 80&Co. Basket contro CMB Porto Torres e Arzachena contro Pallacanestro Nuoro. Domenica, infine, alle 18, sfida tra Sant’Orsola Sassari e Demones Ozieri. Riposa la Ichnos Nuoro.

