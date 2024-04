Tempo di finali nei campionati Msp (Movimento Sportivo Popolare) di basket. Il via domenica 21 aprile, quando a San Sperate saranno impegnate le categorie Propaganda (nati nel 2011) e Allievi (2009). In palio i rispettivi titoli Silver e Gold della stagione sportiva 2023/2024. Sette le gare in programma dalle 9 fino alle 18.

La prima sfida sarà nella categoria Allievi, con Ferrini Quartu e Mistral Capoterra che si affronteranno nella categoria "Silver". A seguire in campo Astro Cagliari, Sinnai Basket e Panda Monserrato. Sei, invece, le partecipanti alla fase finale Propaganda: Oratorio Sant'Antonio da Padova Fluminimaggiore, Basket Decimo, Phoenix Sport Club Capoterra, Vitalis San Gavino Monreale e Il Gabbiano di Flumini di Quartu. "Ci aspetta – afferma Alberto Manca, fondatore e responsabile del settore pallacanestro Msp Sardegna - una bella e intensa giornata di sport, agonismo, socialità e inclusione. Sono certo che anche a San Sperate così come in occasione delle altre finali di quest'anno prevarrà in campo e sugli spalti il sano fairplay che contraddistingue il nostro movimento dal 2013, anno della sua nascita". Il PalaGarau di San Sperate sarà anche sede della fase finale del campionato Ragazzi (2010), in programma nella giornata del 1° maggio.

