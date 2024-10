Nuovo assalto alla prima vittoria in campionato per la Nuova Icom Selargius, che nel 4° turno della Serie A2 Femminile di basket ospita la Logiman Broni (sabato al PalaVienna, ore 18).

Ko contro Torino (in casa) e nelle trasferte di Milano e Salerno, le giallonere sono ora ultime in classifica a pari merito con Benevento. La playmaker Samira Berrad, però, non fa drammi: «Le tre sconfitte consecutive pesano», ammette, «ma ricordiamo che anche l'anno scorso eravamo partite allo stesso modo, e i risultati finali sono stati comunque positivi. Si lavora in palestra con il massimo impegno e con ancora più voglia di migliorare: vogliamo assolutamente la prima vittoria».

A Selargius arriva ora una delle grandi favorite per la lotta al vertice. Broni può contare su tante giocatrici di assoluto livello per la categoria: dall’esperta regista Reggiani (per tanti anni in A1 con Vigarano, Lucca e Moncalieri), passando per le ali Nasraoui (12 punti di media) e Hartmann, senza dimenticare la canadese Morra e l’ex Francesca Russo. La squadra guidata da coach Magagnoli ha ottenuto fin qui due vittorie (Giussano e Sanga) e una sconfitta (contro La Spezia): «Sarà una partita molto tosta», sottolinea, «arrivano da una super vittoria contro una corazzata come Sanga, a dimostrazione che possono essere una squadra da promozione; noi dovremmo fare la nostra partita, cercando di metterle in difficoltà, giocando la nostra pallacanestro e sfruttando l'energia del nostro pubblico meraviglioso».

© Riproduzione riservata