La Confelici Cagliari prosegue il suo percorso netto nel 2025. A Pescara, sul parquet dell'Amatori, i granata vincono per 63-60 (curiosamente lo stesso identico punteggio della sfida d'andata) e mettono in cascina due punti di platino per le gerarchie della Poule Gold di Serie B Interregionale.

In una giornata difficile per il trascinatore offensivo Giordano (a segno solo su tiro libero), la squadra di Manca ha potuto attingere a piene mani da Thiam e Potì, a segno entrambi con 19 punti.

Il quattordicesimo successo in stagione consente alla formazione cagliaritana di riagganciare momentaneamente la Carver al primo posto nella Division F.

La gara. Parte forte l'Esperia, che approccia la sfida con un parziale di 9-0. Pescara realizza il primo canestro dal campo dopo oltre 4 minuti e fatica a tenere il ritmo dei cagliaritani, capaci di toccare anche il +11 con un indiavolato Potì. I padroni di casa si scuotono e provano ad accorciare, ma al 10’ la Confelici difende con autorità il margine guadagnatp.



Nel secondo quarto gli esperini replicano con sicurezza a ogni tentativo di reazione degli abruzzesi, ma poco prima del 20’ Allier e Buscaroli trovano i centri del -5 che tiene la contesa in sostanziale equilibrio.



Dopo la pausa lunga l’Amatori cambia passo: Giacomi pareggia, poi Cortese sorpassa e inguaia l’Esperia, sotto di 4 lunghezze al 30’ dopo aver incassato un break negativo di 18-9 nel terzo quarto.



La squadra cagliaritana assorbe il momento difficile senza perdere lucidità: dopo aver visto Pescara volare sul +7 nella fase centrale dell’ultimo periodo, Maresca e compagni reagiscono in maniera veemente con un contro parziale di 10-0 che vale il nuovo vantaggio. Nel finale decide soprattutto la freddezza ai tiri liberi: Thiam non trema e realizza il +3, Allier risponde e tiene in piedi i padroni di casa, ma a 8 secondi dalla sirena Potì infila il 2/2 decisivo, regalando ai suoi una vittoria di platino per le gerarchie playoff.

Amatori Pescara-Esperia 60-63

Amatori Pescara: D’Arcangelo, Romondia 12, Cortese 4, Cocco 4, Morigi 5, Aceto ne, Barbieri 11, Allier 11, Di Donato 3, Giacomi 6, Dervishi, Buscaroli 4. Allenatore Gabriele

Confelici Carni Cagliari: Manca 4, Cabriolu 2, Giordano 4, Potì 19, Thiam 19, Picciau 6, Locci 2, Maresca 7, Pili ne, Sanna. Allenatore Manca

Parziali: 14-23; 32-37; 50-46

© Riproduzione riservata