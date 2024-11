Sesta vittoria consecutiva per la Confelici Carni Cagliari, che passa anche in casa del Pescara Bk 2.0 e difende la vetta nella Division F della Serie B Interregionale (66-60 il punteggio finale).

Come in occasione dell'infrasettimanale di mercoledì contro Mondragone (altra compagine, come Pescara, impelagata nei bassifondi della classifica), gli esperini hanno avuto bisogno di un finale in rimonta per riuscire ad avere la meglio. Dopo 30 minuti passati quasi sempre all'inseguimento, infatti, a decidere è stato un parziale di 13-0 messo in piedi dai cagliaritani in avvio di ultimo quarto.

Ottima la prova di Thiam, in evidenza con 15 punti e 9 rimbalzi. Ma nella fase clou della sfida è emerso anche Picciau, efficace anche nel tiro dall'arco (3/4).

L'Esperia conclude il girone d'andata con 9 vittorie su 11 partite: un bilancio più che lusinghiero, che avvicina sensibilmente gli uomini di Manca all'approdo in Poule Gold.

La gara. La Confelici parte decisa e infila subito un parziale di 6-0. I pescaresi, però, reagiscono con 9 punti in fila e al 10’ vanno avanti sul 13-12. Il secondo quarto premia ancora i ragazzi di coach Canzano, protagonisti dello strappo fino al +9 con una tripla di Bortoli. L’Esperia si rianima e rientra in scia con Potì, ma le percentuali al tiro risultano scarse (appena 2/10 dall'arco), e Sarr ricaccia indietro l’assalto prima della pausa lunga (29-23).



Al rientro in campo Pescara mantiene inizialmente il suo bottino di vantaggio, ma pian piano la Confelici cresce nella metà campo difensiva e rimonta fino a sorpassare sul 36-35. Dopo una nuova accelerazione pescarese a firma Stefanov (43-38 al 30’), il match cambia radicalmente in avvio di ultimo quarto: la Confelici produce palle recuperate in serie e mette in piedi un break di 13-0 che la porta saldamente avanti. Pescara barcolla , mentre Picciau piazza due canestri da tre punti che valgono il +12 e un finale di amministrazione contro un avversario comunque orgoglioso e forse più ostico del previsto.



Pescara Basket-Esperia 60-66

Pescara Bk 2.0: Sarr 3, Santarelli ne, Marcucci 2, Stefanov 22, Dzepina ne, Di Battista 3, Bortoli 14, Jokanovic 2, Pichierri 2, Facciorusso, Kamate 12, Vehovec ne. Allenatore Canzano

Confelici Carni Cagliari: Manca 3, Cabriolu 3, Giordano ne, Potì 8, Villani, Thiam 15, Picciau 13, Locci 6, Maresca 10, Pili ne, Sanna 8. Allenatore Manca

Parziali: 13-12; 29-23; 43-38

© Riproduzione riservata