Sta per partire la nuova stagione di pallacanestro in carrozzina e tornano in campo anche gli atleti azzurri Fipic, che si ritroveranno a Ragusa (Sicilia) dal 4 al 6 ottobre. Ben tre i giocatori della Dinamo Lab convocati al raduno: Enrico Ghione, Claudio Spanu e Cristiano Uras.

A guidare gli allenamenti del gruppone da 25 atleti sarà il tecnico federale Fabio Castellucci. Atteso in Sicilia anche Gertjan Van der Linden, prossimo direttore tecnico della Nazionale maggiore, che avrà così l’occasione di osservare per la prima volta gli azzurri e di presentarsi al gruppo.

Nel corso della tre giorni, gli atleti saranno protagonisti di un match di esibizione in programma al Pala Minardi di Ragusa nella serata di sabato 5 ottobre. La Fipic sarà infatti ospite dell’evento “La Partita della Vita”, appuntamento giunto alla terza edizione, parte del progetto PSN “Mielolesioni traumatiche e non”. Alle ore 21 il programma prevede un triangolare con gli atleti azzurri divisi in due squadre (in panchina anche i consiglieri federali Marco Barbagelata e Primo Fior), opposti ad una selezione di atleti siciliani.

