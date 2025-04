Senza storia la prima semifinale scudetto di basket in carrozzina. L'Asinara Waves, che ha chiuso in testa la stagione regolare, ha espugnato il campo di Reggio Calabria per 70-49. Gara di ritorno sabato prossimo a Porto Torres.

Gara risolta già nel primo quarto, chiuso 33-12 per la formazione portotorrese che è andata poi al riposo sul +39. In evidenza la coppia Efeturk-Luszynski che ha realizzatoo 52 punti e catturato 26 rimbalzi. Doppia doppia per Oguz: 15 punti e 10 rimbalzi.

Anche nell'altra semifinale scudetto ha vinto la squadra in trasferta: Cantù ha vinto sul parquet del S. Stefano 63-60.

