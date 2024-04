Subito protagonisti i due giocatori della Dinamo Lab: 10 punti per Enrico Ghione e 6 punti per Claudio Spanu nel successo della nazionale di basket in carrozzina sul Marocco per 89-41.

Domani alle 11 gli azzurri del coach Di Giusto affronteranno la Colombia alle 11 per la seconda giornata del torneo di Antibes (Francia) valido per la qualificazione alla Paralimpiade di Parigi. Quindi la terza partita contro la quotata Germania che servirà per completare la classifica e stabilire gli incroci con le formazioni dell'altro girone.

Partita decisa di fatto già dopo i primi 10 minuti, quando lo starting five italiano (Carossino, Bedzeti, Papi, Boganelli e Raourahi) ha preso un vantaggio in doppia cifra. All'intervallo match già in cassaforte: 41-14. Da segnalare che tutti e dodici gli azzurri utilizzati hanno realizzato.

Tabellino Italia: Carossino 14, Tanghe 12, Papi 10, Ghione 10, Bedzeti 9, Giaretti 7, Benvenuto 7, Raimondi 6, Spanu 6, Raourahi 4, Boganelli 2, Santorelli 2.

© Riproduzione riservata