È andata in archivio, al Palasport di Assemini, la "Bads Cup", torneo sperimentale di basket in carrozzina 3vs3 con regole Uisp al quale hanno partecipato 12 atleti (10 uomini e 2 donne), con e senza disabilità fisica dai 18 ai 57 anni.

«Abbiamo voluto sperimentare il regolamento Uisp anche in previsione dell'organizzazione del 1° torneo ufficiale regionale», spiega Alberto Garau, presidente dei Bads e Responsabile Sviluppo Territoriale Uisp per il basket in carrozzina. «La peculiarità della Uisp, prosegue, «è la partecipazione di atleti con disabilità grave, denominati rossi, che poi giocano spesso un ruolo chiave nelle partite. Non potendo arrivare a canestro, fanno comunque punti quando riescono a ricevere la palla dentro l'area dei tre secondi. Poi, come avviene nel campionato di Serie B della Fipic e un tempo nella massima serie, in campo possono andare anche coloro che non hanno disabilità, ovvero i cosiddetti normo».

Il torneo è stato vinto, con quattro successi in altrettanti incontri, dalla squadra composta da Giorgio Cabiddu (quest'anno impegnato anche con la Wolf Basket Pistoia in Serie B), Roberto Brenau, Daniele Caredda e il "normo" Andrea Oddo.

