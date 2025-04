Ultima giornata senza pressioni e con lo sguardo già rivolto ai playoff per le due formazioni sarde impegnate nella Serie A2 Femminile. La Sardegna Marmi Cagliari e la Nuova Icom Selargius, già certe di un posto nella post-season, hanno chiuso la regular season con due sconfitte ininfluenti ai fini della classifica.

Al PalaRestivo la Virtus di coach Staico ha tenuto testa per un tempo alla capolista San Giovanni Valdarno, andando al riposo sotto di appena 9 lunghezze (32-41). Nella ripresa, però, la formazione toscana ha accelerato, scavando il solco decisivo nel terzo quarto (parziale di 17-9) e portando a casa la vittoria per 79-63. Nonostante il ko, segnali confortanti per le cagliaritane, che hanno potuto contare sulle buone prove di Peric (16 punti) e Valtcheva (14), e soprattutto sulla solidità delle giovani, ampiamente coinvolte nella rotazione.

Stesso copione, con qualche sfumatura diversa, anche per il San Salvatore Selargius, sconfitto a Empoli per 71-51. Dopo un avvio equilibrato, le padrone di casa hanno preso in mano la partita con un parziale di 12-0 che ha cambiato l’inerzia del match, indirizzandolo già nel primo tempo. Coach Maslarinos ha approfittato dell’occasione per dare spazio a molte giovani del roster, ottenendo risposte interessanti soprattutto da Ingenito (11 punti) e Mura (15).

La Virtus chiude così la stagione regolare al settimo posto, seguita subito dietro dal San Salvatore all’ottavo. Un doppio traguardo che consente a entrambe le squadre sarde di accedere con merito ai playoff

Sardegna Marmi Cagliari-Pol. Galli San Giovanni Valdarno 63-79

Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 4, Cadoni, Trozzola 7, Pellegrini Bettoli, El Habbab 7, Peric 16, Valtcheva 14, Gallus 2, Pasolini 4, Podda 2, Anedda 7. Allenatore Staico

S.G. Valdarno: Rossini 13, Policari 8, Lazzaro 9, Cruz Ferreira 8, De Cassan 1, Degiovanni 14, Mioni 14, Stroscio 6, Amatori 6, Di Fine ne. Allenatore Garcia Fernandez

Parziali: 18-21; 32-41; 41-58

Scotti Empoli-Nuova Icom Selargius 71-51

Scotti Empoli: Tarkovikova 7, Colognesi 12, Castellani 6, Antonini 11, Vente 10, Fiaschi, Ruffini 4, Samoylych 2, Ianezic ne, Ndiaye 12, Chelini 2, Casini 5. Allenatore Cioni

Nuova Icom Selargius: Mura 15, Berrad, Favre 12, Thiam 3, Ceccarelli 4, Madeddu, D’Angelo, Ingenito 11, Pinna, Porcu 6. Allenatore Maslarinos

Parziali: 14-8; 40-21; 59-34

© Riproduzione riservata