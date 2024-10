Prenderà via nel weekend tra il 19 e il 20 ottobre prossimo il torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Al via 27 squadre in totale, divise in due gironi (Sud e Nord).

Sud. Saranno 16 le formazioni che si scontreranno in una regular season con gare di andata e ritorno (con qualche turno infrasettimanale) fino ai primi di maggio. La post season, invece, prevede playoff tra le prime 8, con gara unica in casa della migliore classificata al termine della prima fase. Le squadre al via sono Assemini, Azzurra Oristano, Beta, Carloforte, Condor Monserrato, Cus Cagliari, Elmas, Genneruxi, Jolly Dolianova, Poetto, Polisportiva Marrubiu, Polisportiva Primavera Gonnosfanadiga, San Salvatore Selargius, Serramanna, Sinnai, Su Planu. Il programma della prima giornata, invece, prevede queste sfide: Pol. Primavera-Su Planu; Poetto-San Salvatore; Assemini-Jolly Dolianova; Beta-Cus Cagliari; Sinnai-Genneruxi; Pol. Marrubiu-Elmas; Azzurra Oristano-Serramanna; Condor Monserrato-Carloforte.

Nord. Ai nastri di partenza 11 squadre in un unico girone, con partite di andata e ritorno fino ai primi di aprile. Al termine i playoff che decreteranno la finalista regionale. Ecco l’elenco delle formazioni al via: CMB Porto Torres, Demones Ozieri, Innovyou Sennori, Macomer 2.0, Masters Sassari, New Basket Ploaghe, Nova Pallacanestro La Maddalena, Olimpia Olbia, Pallacanestro Nuoro, S. Elene Dorgali, Virtus Olbia. Ecco, invece, il quadro della prima giornata: S.Elene-CMB Porto Torres; Demones Ozieri-Innovyou Sennori; New Basket Ploaghe-Pall. Nuoro; Masters Sassari-Olimpia Olbia; Virtus Olbia-Macomer 2.0. Riposa Nova Pallacanestro La Maddalena.

