Prosegue il testa a testa tra Basket Iglesias e Jolly Dolianova nelle prime posizioni del girone Sud di Promozione. Al nord, invece, prosegue la marcia della Demones Ozieri.

Sud. Iglesienti che vincono in casa, contro l’ostico Condor Monserrato, per 76-67. Partita equilibrata, con gli ospiti che tengono il naso avanti nel punteggio fino all’intervallo (32-33 al 20’). Break dei ragazzi allenati da Paolo Massidda nella terza frazione, quando passano a condurre sul 58-49 del 30’ e tengono lo stesso margine fino alla sirena finale, grazie anche alla vena realizzativa di Mattia Cipollina (22 punti per lui). Non perde un colpo anche il Jolly che condanna alla terza sconfitta di fila il Sinnai, di misura, sul 51-48. La formazione di Dolianova, a fine gara, ha in De Francesco il miglior realizzatore con 15 punti. Convincente vittoria anche dello Spirito Sportivo, per 62-48, contro il Sinis, che si consola con il top scorer della gara, Fanni a quota 17. Colpo esterno anche del Panda Monserrato (Spingola il migliore con 15 punti), vittorioso sul Basket Quartu per 62-76. Vittoria negli ultimi secondi di gara del Siliqua, contro Serramanna, per 52-50. Combattuta, infine, la sfida che ha visto prevalere il Terralba, sul Genneruxi, per 73-65.

Nord. La Demones Ozieri saluta il 2022 con una convincente vittoria casalinga. Vittima è la Ichnos Nuoro che subisce un 93-67 che non lascia dubbi sulla superiorità della compagine allenata da Giangiorgio Cadoni. Alle spalle cerca di rimanere a contatto la Pallacanestro Nuoro che espugna il difficile parquet di Nulvi con il punteggio di 57-72. Tra i nuoresi è da segnalare la prova di Bussalai, autore di 19 punti personali. Infine, chiude la vittoria del Sant’Orsola Sassari, contro il CMB Porto Torres, per 73-59. Per la formazione sassarese è la prima vittoria stagionale.

