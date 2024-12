Turno infrasettimanale, il primo della stagione, nel girone Sud del campionato di Divisione Regionale 2 di basket. In serata le otto gare in programma per la nona giornata di andata.

Il programma. Come già detto, tutte le gare si disputeranno oggi. La capolista Assemini sarà di scena sull’ostico parquet del Genneruxi, mentre la diretta inseguitrice, il Sinnai andrà a far visita a La Casa del Sorriso Su Planu. Il Poetto sarà impegnato in terra oristanese, contro l’Azzurra, mentre il Cus Cagliari aprirà il cartellone di gare odierne ospitando il Condor Monserrato. Il quadro completo delle sfide di oggi: Azzurra Oristano-Poetto (ore 21); San Salvatore Selargius-Pol. Marrubiu (ore 21); La Casa del Sorriso-Sinnai (ore 21.15); Pol. Primavera Gonnosfanadiga-Carloforte (ore 19); Cus Cagliari-Condor Monserrato (ore 20); Genneruxi-Assemini (ore 21.15); Serramanna-Jolly Dolianova (ore 21); Elmas-Beta (ore 21).

Classifica. Ecco la graduatoria dopo le prime otto partite: Assemini 14 punti; Sinnai e Poetto 12; Cus Cagliari 10; Azzurra Oristano, Jolly Dolianova, Serramanna, Genneruxi, La Casa del Sorriso e Carloforte 8; Pol. Marrubiu e Primavera Gonnosfanadiga 4; Elmas, San Salvatore e Condor Monserrato 2; Beta 0.

