Primo stop stagionale per Carloforte e Aurea Sassari nel weekend di gare di Divisione Regionale 2. Per le capolista del Girone B e del Nord, infatti, sono fatali le due trasferte sui campi di Spirito Sportivo e Arzachena.

Sud. Nel girone A vince, invece, il Basket Mogoro, prima della classe, nel derby dell’oristanese contro il Marrubiu, per 72-66. Partita sempre condotta dai mogoresi, seppur con un margine inferiore alla doppia cifra per buona parte dei 40’. I marrubiesi cercano l’aggancio nei minuti finali, ma il quintetto allenato da Giacomo Orrù gestisce e porta a casa l’undicesima vittoria stagionale. Top scorer è Claudio Piras, del Mogoro, con 26 punti. Tra le inseguitrici, vince il Basket Quartu, contro il Serramanna, per 75-47. Quartesi incontenibili, grazie anche alla vena realizzativa di Petronelli (21 punti per lui). Stasera i due posticipi Sinnai-Genneruxi e Beta-Primavera. Nel girone B, cade il Carloforte, sul parquet dello Spirito Sportivo, per 71-64. Ospiti avanti al 10’ (13-16), prima della reazione dei padroni di casa (38-26 all’intervallo). Spirito Sportivo che mantiene il vantaggio anche nella ripresa, chiudendo sul +7 finale. Agli ospiti non bastano i 16 punti di Aralossi e Parodo, migliori realizzatori della gara. Alle spalle colpo esterno de Su Stampu Assemini, vittorioso sul campo del Jolly Dolianova per 70-73. Assemini sempre avanti (30-41 al 20’), mantiene il vantaggio fino alla sirena finale, nonostante il tentativo di recupero in extremis dei padroni di casa. Top scorer della gara è Frau, de Su Stampu, con 20 punti. Infine, netta vittoria del Poetto Gruppo Ena, a Siliqua, per 49-103. Ospiti scatenati, grazie anche ai 28 punti finali firmati da Farci, e gara chiusa già all’intervallo (25-55).

Nord. Prima caduta stagionale dell’Aurea Sassari, priva di Pisu (miglior realizzatore), sul campo dell’Arzachena (57-54). Partita intensa, con i padroni di casa che allungano all’intervallo (28-20) e non si fanno più riprendere. Alle spalle cade anche il CMB Porto Torres, in casa della Pallacanestro Nuoro, per 88-59. Nuoresi incontenibili, trascinati da un super Bassanello, autore di 27 punti. La Santa Croce, invece, vince di misura contro Nulvi (71-69) e accorcia le distanze dal terzo posto, occupato proprio dai nulvesi. Partita intensa, ricca di colpi di scena, con i padroni di casa avanti al 20’ (38-37) e gli ospiti che ribaltano la situazione al 30’ (53-56). Nel finale la spunta la formazione olbiese, grazie anche ai 18 punti realizzati da Pinna. Vittoria casalinga del Basket 90 Masters (Peruzzi il migliore con 18 punti), contro la Sap Alghero, per 85-66. Chiude, infine, la netta vittoria del New Basket Ploaghe, per 81-27, sulla Sant’Elene Dorgali. Top scorer della gara è Lusso, della New Basket, con 14 punti.

© Riproduzione riservata