Conto alla rovescia per l’inizio del torneo di “Divisione Regionale 2” di basket. La principale novità è rappresentata dalla nuova denominazione del campionato, che sostituisce quello che fino alla scorsa stagione era conosciuto come il torneo di Promozione. I gironi Sud e Nord partiranno il prossimo weekend.

Le squadre. I due raggruppamenti meridionali vedono al via 18 squadre (9 per girone). Nel girone A presenti Basket Quartu, Genneruxi, Azzurra Oristano, Polisportiva Marrubiu, Sinnai, Beta, Basket Mogoro, Primavera Gonnosfanadiga e Serramanna. Nel girone B Spirito Sportivo, Basket Poetto, Condor Monserrato, Basket Su Planu, Carbonia, Madas Siliqua, Jolly Dolianova, Carloforte e Su Stampu Assemini. Al Nord, invece, saranno 11 le squadre iscritte, inserite in un girone unico: Sap Alghero, Basket 90 Masters Sassari, Cmb Porto Torres, Pallacanestro Nuoro, Sennori, Aurea Sassari, New Basket Ploaghe, Arzachena, S. Elene Dorgali, Santa Croce Olbia e Basket Nulvi.

Il calendario. Nella prima fase la classica formula del girone “all’italiana”, con gare di andata e ritorno dal prossimo weekend. Al Sud si chiuderà a fine febbraio, mentre al Nord la regular season si concluderà il 13 aprile. Il programma della prima giornata. Girone A: Basket Quartu-Beta; Genneruxi-Serramanna; Sinnai-Primavera; Azzurra Oristano-Basket Mogoro. Riposa Marrubiu. Girone B: Spirito Sportivo-Basket Poetto; Carbonia-Su Planu; Carloforte-Su Stampu Assemini; Jolly Dolianova-Madas Siliqua. Riposa Condor Monserrato. Girone Nord: S. Elene-New Basket Ploaghe; Aurea Sassari-Arzachena; CMB Porto Torres-Pall. Nuoro; Basket Nulvi-Santa Croce Olbia; Sap Alghero-Basket 90 Masters Sassari. Riposa Sennori.

