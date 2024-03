Weekend di transizione nei tre gironi sardi del torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Al Sud in programma diversi recuperi, al Nord si è scesi in campo per la sesta di Ritorno.

Sud. Quattro i recuperi nei due raggruppamenti, equamente divisi. All’appello manca solamente l’ultima gara (Azzurra-Genneruxi, stanotte), poi sarà tempo di playoff. Nel girone A doppia vittoria esterna nelle due partite. Il Basket Quartu consolida la sua seconda posizione (appaiata alla capolista Mogoro ma dietro per la differenza canestri sfavorevole negli scontri diretti) vincendo per 56-75 sul campo del Beta Pirri. Nel derby dell’oristanese, invece, l’Azzurra supera Marrubiu (61-63) e si conquista un posto per la seconda fase. Nel girone B vince il Carloforte, primo della classe, contro il Poetto Gruppo Ena, per 76-58. L’avvio è di marca ospite (13-17 al 10’), ma dal secondo quarto in poi i carlofortini recuperano e allungano mantenendo sempre la distanza di sicurezza. Al Poetto non basta la vena realizzativa di Tosadori, il migliore con 23 punti. Nell’altra sfida vittoria del Condor contro il Madas Siliqua (80-49). La prima parte di gara scorre in equilibrio (38-32 al 20’), con l’allungo monserratino che arriva dopo l’intervallo lungo. Top scorer della gara è Dessì, del Condor, con 15 punti. Terminata la prima fase, ora si attende l’inizio della seconda.

Nord. Vince la capolista Aurea Sassari, nel derby contro il Basket 90 Masters, per 91-78. Partita di carattere quella dei padroni di casa, trascinati dalla prestazione super di Piras, autore di 41 punti. Alle spalle, risponde il Basket Nulvi che batte il CMB Porto Torres per 79-64. Successo importante in chiave classifica, contro una delle dirette concorrenti per le prime posizioni. Nulvesi trascinati dai 22 punti realizzati da Dell’Erba. Colpo esterno dell’Arzachena che vince sul parquet della New Basket Ploaghe (che ha in Mattu il top scorer con 19 punti) per 60-74. Avvio di marca locale (35-31 al 20’). Ospiti che, però, nella seconda parte di gara cambiano marcia e ribaltano la situazione. Sesta vittoria di fila, invece, per la Santa Croce Olbia che batte la S. Elene per 70-55. Agli ospiti non bastano i 21 punti di Cossu. Chiude, infine, la vittoria esterna della Pallacanestro Nuoro (Bassanello chiude con 14 punti), a Sennori, per 51-69.

