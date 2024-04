Il Jolly Dolianova sfrutta al meglio il parquet di casa battendo il Basket Quartu per 62-53 e accede alle semifinali playoff del campionato di Divisione Regionale 2, girone Sud.

La gara. Ospiti che partono meglio e chiudono il primo quarto sul +4 (15-19). Vantaggio che si mantiene anche nella seconda frazione, con i quartesi avanti di 5 punti prima dell’intervallo (27-32). La reazione dei padroni di casa arriva nella terza frazione, nel quale il quintetto allenato da Danilo Magiera recupera lo svantaggio ed effettua il sorpasso, fino al +8 del 30’ (47-39), grazie ai liberi di Erriu e ai canestri di Murgia. Nell’ultima frazione il Jolly mantiene il vantaggio e porta a casa la vittoria. Ora Dolianova aspetta l’esito di Carloforte-Poetto Gruppo Ena (gara 3 in programma sabato in terra tabarkina) per conoscere il nome dell’avversaria da affrontare in semifinale.

I tabellini della gara.

Jolly Dolianova – Sinnai Basket 62-53 (serie 2-0)

Jolly: N. Murgia 11, Toro 7, M. Mura 9, A. Mura, Racis, Di Pasquale 6, Erriu 10, Farci, S. Murgia 9, Presta 1, Mameli 2, Marongiu 7. Allenatore Magiera.

Sinnai: Leviani 6, Pizzichini 4, Mulliri 6, Solla, Petronelli 4, Perra 2, Spingola 7, Faggioli 4, Meloni, Lorrai 18, Pirro 2, Cocco. Allenatore Pau.

Arbitri: Carrus e Cocco.

Parziali: 15-19; 27-32; 47-39; 62-53.

