Con la fine della stagione 2023/2024 arriva il tempo della programmazione della prossima nei vari campionati regionali di basket. È il caso della Divisione Regionale 1, dove iniziano i primi movimenti tra le società che vi parteciperanno.

A dare notizie in vista del futuro è il San Salvatore, che nelle scorse ore ha ufficializzato la conferma di Fabrizio Asunis alla guida della prima squadra.

La notizia è arrivata nelle scorse ore sui canali ufficiali della società giallonera. Per Asunis sarà la terza stagione sulla panchina del San Salvatore, dopo il piazzamento al confine con la zona playoff il primo anno e la semifinale playoff persa contro la Klass Coral Alghero (dopo il secondo posto alle spalle de La Casa del Sorriso al termine della regular season) conquistata nel secondo.

Il coach giallonero ha grande esperienza; in passato, infatti, ha guidato anche Elmas, Esperia e Antonianum Quartu (tra A/3 femminile nel biennio 2013/2015 e C Regionale maschile tra il 2015 e il 2020). Il San Salvatore, dunque, in attesa dei movimenti delle altre squadre, ha messo il primo tassello in vista della prossima annata.

© Riproduzione riservata