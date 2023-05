I risultati delle tre “belle” giocate stasera hanno definito il tabellone delle semifinali playoff della C Silver di basket, in cui, fino a oggi pomeriggio, compariva solo la Sef Torres, unica ad aver passato il turno dopo i primi due incontri della serie con l’Elmas.

Per le altre è stata dura, ma alla fine a continuare il cammino saranno Ferrini Delogu Legnami, Il Veliero Calasetta e Sant’Orsola Tavoni, che al termine della stagione regolare occupavano rispettivamente primo, secondo e quarto posto in classifica, con la Torres terza.

Ferrini-Antonianum. La capolista, dopo il doppio brivido di gara1 - sconfitta interna per 65-71 e infortunio di Matteo Salone - aveva pareggiato i conti in casa dei “cugini” quartesi dell’Antonianum (72-76) e oggi ha completato l’opera imponendosi 69-51 tra le mura amiche. I biancoblù di coach Zurru chiudono la stagione con onore, al termine di un playoff che ha comunque permesso loro di riscattare qualche delusione di troppo arrivata in stagione regolare. La Ferrini ha fatto la capolista e, trascinata da Graviano (22), Marras (19) e Paddeo (13) in grande spolvero, ha risposto ai centri di Jordan (15) e Astara (13).

Calasetta-Olimpia. I turritani hanno passato il turno sfruttando il fattore campo. Dopo aver vinto gara1 90-84 ed essere stati battuti 82-75 a Cagliari dai combattivi giocatori dell’Olimpia, stasera Werlich e compagni hanno chiuso davanti al proprio pubblico mettendo a referto un buon 76-69.

“Partita simile alle precedenti anche se siamo stati condizionati dall’indisponibilità di Pipiciello per infortunio. Buon primo tempo in cui siamo stati sopra di 18 lunghezze, abbiamo tenuto anche nel terzo quarto e poi, a causa delle rotazioni ridotte, abbiamo ceduto un po’ nell’ultima frazione ma il risultato non è stato in discussione”, ha spiegato il coach del Calasetta, Danilo Magiera.

Sant’Orsola-Cus Sassari. Dopo la fiammata degli universitari, vittoriosi in gara1 per 54-67, i leoni arancioneri avevano allungato la serie imponendosi 67-72 in casa del Cus e stasera hanno centrato il passaggio del turno chiudendo la “bella” con un buon 73-57 dopo essere arrivati all’intervallo lungo sul 28-28. Decisivo il solito Cordedda, autore di 26 punti, unico in doppia assieme a Pani, mentre agli universitari di coach Sassu non sono bastati i 18 punti di Cecchini e i 9 di Demuru.

