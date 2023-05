Da matricola della C Gold a squadra in corsa per la promozione nella B Interregionale di basket il passo è stato breve. L’Esperia, archiviata la fase a orologio al nono posto, è pronta per giocarsi il salto di categoria nella serie finale playoff contro la San Paolo Ostiense, squadra che godrà però del fattore campo. Si comincerà alle 18 di oggi, sul campo dei romani. Gara2, invece, si disputerà alle 18 del 27 maggio a Monte Mixi, fortino dei cagliaritani e infine l’eventuale “bella”, che l’Ostiense avrebbe il vantaggio di giocare in casa alle 18 del 3 giugno.

C Silver. Alla Ferrini Delogu Legnami sono bastate le prime due gare della serie per aggiudicarsi la semifinale playoff contro il Sant’Orsola e adesso starà alla finestra in attesa di scoprire quale avversaria la raggiungerà in finale. Nel lato opposto del tabellone, Il Veliero Calasetta si era aggiudicato gara1 per 81-66, ma mercoledì la Sef Torres ha riaperto i giochi imponendosi a Ploaghe con un perentorio 89-59, dunque sarà la “bella”, in programma alle 18 di oggi a Calasetta, a stabilire chi passerà il turno.

Nel frattempo, in casa Sant’Orsola si tirano le somme al termine di una stagione impegnativa. «Faccio i complimenti alla Ferrini che ha giocato una gara2 veramente solida mentre noi siamo partiti con l’approccio sbagliato, un po’ molli e con le idee confuse. Siamo poi riusciti a difendere meglio e a portarci sul -3, i ragazzi si sono impegnati tanto ma i quartesi sono stati bravi a gestire i possessi. Forse con più attenzione avremmo potuto provare a vincere gara1, questo potrebbe essere un rammarico, ma la Ferrini ha meritato», ha sottolineato coach Giampaolo Mazzoleni. «È stata un’annata difficile, in cui abbiamo fatto i conti col problema del campo, i tanti acciacchi e i brutti infortuni, tutti imprevisti che ci hanno fatto perdere il filo, e questo è un peccato».

