La C Gold di basket si appresta a vivere in momento clou della stagione, quei playoff in cui l’Esperia Cagliari aveva già conquistato un posto con due turni d’anticipo sulla fine della fase a orologio.

Gli ultimi due risultati, tuttavia, erano comunque determinanti per definire la griglia dei playoff ma i granata, che due sabati fa avevano battuto la Tiber, ieri non sono riusciti a ripetersi sul campo della Pass Roma, che li ha battuti 74-66 (22-14; 41-29; 55-51).

Una sconfitta pesante, non in termini di punteggio ma di futuro, perché gli esperini, adesso, dovranno giocare la serie con il fattore campo a sfavore. Una notizia negativa anche alla luce del rendimento invidiabile che la squadra di coach Manca ha avuto a Monte Mixi, dove ha perso un solo match. Stavolta però, delle tre partite decisive, si giocherà a Cagliari solo gara2, mentre gara1 e l’eventuale “bella” verranno disputate in trasferta. L’avversaria deputata sarà la San Paolo Ostiense - con cui l’Esperia ha vinto in casa 85-59, perso in trasferta 72-67 ed è appaiata in classifica a quota 32 - e la serie dovrebbe iniziare nel weekend, ma si attende l’ufficialità da parte della Fip Lazio. Quattro le promozioni dirette, mentre le classificate dal 5º al 12º posto si sfideranno in un playoff che garantirà la B Interregionale alle quattro vincitrici.

La gara. In avvio meglio l’Esperia (2-6), ma il break dei romani è valso il sorpasso e la fuga. Chiuso il primo quarto sul 22-14, la Pass ha allungato fino al +14 prima che le triple di Villani e Cabriolu riavvicinassero i cagliaritani fino al 33-29, ma a ridosso del giro di boa i laziali hanno siglato il 41-29. A inizio ripresa sono stati Garello, Perez e Sanna a confezionare il break del pari (50-50) e poi, nell’ultima frazione, Villani a mettere la freccia (55-56), ma Cianci e Boccafumi hanno realizzato i punti decisivi e chiuso i conti. In doppia Villani (12) e Garello (16), top scorer dell’incontro.

Il commento. “È una sconfitta che brucia, sicuramente la peggior prestazione nell’appuntamento più importante della stagione. C’è grande rammarico anche se la squadra non ha mai mollato. Siamo stati poco lucidi e molto confusionari. Probabilmente abbiamo sentito un po’ troppo la pressione, vista l’importanza della posta in gioco”, ha commentato coach Federico Manca. “Da oggi a lavoro e capire cosa è andato storto. Ormai siamo in ballo e non c’è più spazio per le pressioni. Dobbiamo dimostrare quanto valiamo. Vogliamo essere protagonisti e centrare la promozione nonostante il fattore campo avverso”.

C Silver. In C Silver i playoff sono già cominciati e, nel weekend appena trascorso, Ferrini Delogu Legnami e Il Veliero Calasetta si sono aggiudicati gara1 battendo rispettivamente Sant’Orsola (93-83) e Sef Torres (81-66). Adesso, però, è già tempo di tornare in campo, poiché alle 20 di mercoledì, in entrambe le serie, si giocherà gara2. Il Sant’Orsola ospiterà a Sassari la Ferrini Delogu Legnami e, in contemporanea, la Sef Torres ospiterà a Ploaghe i tabarchini del Calasetta.

© Riproduzione riservata