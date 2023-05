Ennesima vittoria casalinga per l’Esperia Cagliari, che stavolta ha superato il Tiber Basket con un netto 87-55 e conquistato altri due punti d’oro in chiave griglia playoff davanti al proprio caloroso pubblico di Monte Mixi.

Il match. La penultima gara della fase a orologio di C Gold si è aperta col primo tentativo di fuga dei granata, che hanno segnato un parziale di 10-3 con la tripla di Sanna e, dopo i primi 10’, conducevano col punteggio di 22-10. La seconda frazione è stata quella della svolta: Floridia, Cabriolu e Villani hanno firmato il +10, poi il distacco è cresciuto ulteriormente e si è giunti al giro di boa sul 49-32. I laziali hanno aperto la ripresa con un buon 0-7, tuttavia la reazione dei cagliaritani non si è fatta attendere e , dopo aver chiuso il terzo quarto avanti 72-48, hanno completato l’opera nell’ultimo mettendo a referto l’87-55 finale.

Il commento. “È stata una grande vittoria, in linea con il nostro andamento interno in questa fase a orologio. Fin da subito abbiamo preso un buon vantaggio, approcciando bene alla gara. Nel secondo quarto abbiamo preso le distanze fino a gestire senza particolari rischi negli ultimi due quarti”, ha sottolineato il tecnico Federico Manca. “È stato raggiunto l’obiettivo dei playoff ma un successo all’ultima giornata ci consentirebbe un miglior piazzamento e, quindi, la possibilità di giocarci la promozione in casa. Ci godiamo questa vittoria che è tutt’altro che scontata. Ho visto grande impegno dai miei ragazzi ma dobbiamo fare ancora un altro sforzo”.

Il prossimo impegno degli esperini, ora a quota 32 punti in classifica, sarà domenica 14 maggio, alle 18, in casa del Pass Roma.

Esperia-Tiber 87-55

(22-10; 49-32; 72-48)

Esperia Olimpia Cagliari: N. Manca 9, Cabriolu 5, Perez 18, Floridia 5, Villani 6, Garello 25, Picciau 6, Locci 2, Fois, Sanna 11. Allenatore Federico Manca.

Tiber Basket: Belmaggio 8, Niccolai 11, Gaeta 1, Bertoldo 13, Bistarelli 5, Gentile 8, Romanelli, Piazza 9, Vincenzi. Allenatore Antonelli.

