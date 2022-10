C’era attesa e nelle ultime ore è arrivata anche l’ufficialità sulla composizione e l’avvio del campionato di serie C regionale femminile di basket.

Le squadre. Saranno solamente 6 le compagini al via, rispetto alle 9 di 12 mesi fa, per un torneo che prevede una classica regular season, con gare di andata e ritorno, una seconda ancora di scontri diretti e una terza playoff. Dal prossimo weekend scenderanno in campo le new entry Condor Monserrato, Basket 90 Sassari e le confermate Basket Quartu, Basket Nulvi, Coral 93 Alghero e Pallacanestro Nuoro. La regular season durerà poco meno di 3 mesi, fino al fine settimana del 14 e 15 gennaio, recuperi esclusi.

La prima giornata. Difficile poter indicare le favorite, ma tenendo conto della scorsa stagione il pensiero sulle squadre più attrezzate ricade sul Basket Quartu (finalista contro la New Basket Ploaghe, vera dominatrice della scorsa stagione e quest'anno approdata in serie B) e sulla Pallacanestro Nuoro (compagine giovane e semifinalista la scorsa primavera). Nel weekend si scopriranno i veli sul torneo e le reali forze in campo. Ecco il programma: Basket Quartu – Condor Monserrato; Basket 90 Sassari – Basket Nulvi; Coral 93 Alghero – Pallacanestro Nuoro.

