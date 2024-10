Prenderà il via domani, con la prima giornata del torneo di Divisione Regionale 1, la stagione cestistica. Saranno 15 le formazioni ai nastri di partenza: San Salvatore Selargius, Astro, Demones Ozieri, Elmas, Genneruxi Cagliari, Arzachena, San Sperate, Saab Terralba, Mogoro, Carbonia, Iglesias, Atletico Cagliari, Oristano Basket, Aurea Sassari e Sap Alghero.

Le conferme rispetto allo scorso anno sono 10 (San Salvatore, Astro, Demones, Genneruxi, San Sperate, Terralba, Carbonia, Iglesias, Atletico Cagliari e Oristano Basket), mentre le novità sono rappresentate da Elmas (scesa dalla Serie C), Mogoro e Arzachena (vittoriose dei rispettivi gironi playoff in Divisione Regionale 2), Aurea Sassari (finalista al Nord dei playoff della ex Promozione) e Sap Alghero (l’anno scorso in Divisione Regionale 2).

Nel programma delle partite del weekend spicca il derby dell’oristanese tra Mogoro e Terralba e quello del Sulcis tra Carbonia e Iglesias.

Ecco il quadro della prima giornata: Genneruxi Cagliari – San Sperate, domani ore 18; Scuola Basket Carbonia – Basket Iglesias, domani ore 18.30; Demones Ozieri – Astro, domani ore 18.30; Elmas – San Salvatore Selargius, domani ore 19; Basket Mogoro – Isola Gas Terralba, domenica ore 18.30; Atletico Cagliari – Fisiokons Aurea Sassari, domenica ore 19; Arzachena – Oristano Basket, rinviata. Riposa Sap Alghero.

