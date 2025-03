Thomas Acunzo, giovane talento nativo di Caserta ma cresciuto cestisticamente in Sardegna tra Sinnai, Olimpia Cagliari, Esperia e Basket 90 Sassari, è stato selezionato per partecipare alla prestigiosa Next Gen EuroLeague, che si terrà a Belgrado dal 7 al 9 marzo. Un'opportunità importante per il giovane figlio d'arte (suo padre Claudio ha giocato per diverse formazioni isolane e vanta uno Scudetto vinto con la Phonola nel 1991).

Acunzo farà parte della formazione del Next Gen Team Belgrado, che sarà guidata da Coach Dogus Balbay, ex capitano della nazionale turca e dell’Efes Istanbul, affiancato dall’Assistant Coach Dusko Savanovic (ex giocatore della Dinamo Sassari). Il torneo vedrà la partecipazione di otto squadre, con le partite che si svolgeranno all'interno della storica Aleksander Nikolic Hall di Belgrado.

La squadra di Acunzo è inserita nel girone B insieme a club prestigiosi come il Partizan Belgrado, la Dolomiti Energia Trentino e l'INSEP Paris. L'esordio di Thomas è previsto per il 7 marzo alle 13.00 contro i francesi dell'INSEP Paris. Un momento significativo per il giovane di origini sarde, che rappresenterà non solo il Napoli Basket, ma anche il movimento cestistico isolano.

© Riproduzione riservata