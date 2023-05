Il secondo turno playout del Cus Cagliari si è aperto con una sconfitta per 69-56 in casa del Vigarano. La serie che mette in palio la permanenza nella A2 femminile basket proseguirà alle 18 di giovedì 11 a Sa Duchessa e, a questo punto, per le universitarie sarà obbligatorio vincere, per poi giocarsi il tutto per tutto nella eventuale “bella” che si giocherebbe in Emilia Romagna alle 15.30 di sabato 13.

La gara. Tre quarti e poco più in equilibrio non sono bastati alle cussine per portare a casa il risultato. Nella prima frazione è stata Stawinska a segnare i primi otto punti della squadra cagliaritana, che è arrivata al 10’ sul 12-12 grazie anche a libero trasformato da Caldaro e alla bomba di Gagliano. Il Vigarano ha poi cercato l’allungo portandosi sul +5 (Piedel, 19-14 al 13’) e sul +6 (Bocola, 22-16 a, 14’), ma la reazione è stata immediata e il trio Giangrasso-Saias-Paoletti ha permesso al Cus di arrivare all’intervallo lungo in vantaggio di misura (27-28). Nel terzo quarto stesso copione ma a parti invertite. A cercare lo strappo è stato il Cus, ma dopo aver toccato il +6 con Giangrasso (34-40 al 25’), è arrivata la rimonta delle ferraresi, che sono arrivate al 30’ sul 42-41. Decisivi gli ultimi 10’, in cui dopo il pari della solita Giangrasso (45-45 al 32’), il Vigarano ha costruito un vantaggio che, canestro dopo canestro, si è rivelato decisivo e lo ha portato fino a toccare anche il vantaggio massimo di +16 a 18” secondi dalla fine. Il Cus ha provato a rispondere dall’arco con le bombe di Saias, Gagliano e Stawinska ma non sono bastate.

Il coach. Amaro il commento del tecnico cagliaritano Federico Xaxa: “C’è sempre un momento nel corso delle gare in cui le cose non vanno sui binari che vorremmo – spiega coach Federico Xaxa – a quel punto smettiamo di seguire le nostre regole e il piano partita preparato in settimana. Si tratta di un passaggio chiave a livello mentale che dobbiamo assolutamente correggere per riuscire a pareggiare la serie in Gara 2”.

Vigarano-Cus Cagliari 69-56

(12-12; 27-28; 42-41)



Ti-Ristrutturo Pallacanestro Vigarano: Edokpaigbe 10, Piedel 11, Pierini 9, Bocola 11, Olajide 11, Sammartino 14, Conte, De Rosa 1, Cecili ne, Calanca, Armillotta 2, Pepe ne. Allenatore Massimo Borghi.

Cus Cagliari: Puggioni, Caldaro 3, Giangrasso 16, Stawinska 16, Striulli 2, Paoletti 2, Venanzi ne, Saias 7, Gagliano 10, Usai ne. Allenatore Federico Xaxa.

