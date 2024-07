Si svolgeranno a Mogoro, il prossimo 28 luglio, le finali regionali sarde del circuito di basket 3 contro 3 "Estathè 3x3 Italia".



A partecipare saranno le prime classificate delle varie tappe già svolte in Sardegna. Non solo: nella kermesse ci sarà spazio anche per le wild card riservate agli eventi che si svolgeranno dopo la tappa delle finali di Mogoro.



Il Sardegna Streetball Finals sarà l’ultima tappa che darà l’accesso alle finali nazionali di Cesenatico. Più precisamente, la squadra rappresentante dell'Isola prenderà parte all Open Run del venerdì, con l'obiettivo di staccare il biglietto per le finali Master in programma sabato 3 e domenica 4 agosto.

