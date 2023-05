Domenica di riposo per il Cagliari Baseball che, nel weekend riservato ai recuperi dei match della Serie A, rimarrà alla finestra. I rossoblù hanno chiuso la prima fase del campionato con un bottino di 5 successi e altrettante sconfitte ed è terza nel girone E con Brescia e Torino a una vittoria di distanza dal secondo posto occupato dal Senago. Una posizione che non basta a conquistare il pass per la Poule Scudetto, e che vedrà i cagliaritani impegnati nella Poule Salvezza per mantenere la categoria.

Trasferta in vista per la Catalana, attesa alle 10.30 di domani a Seveso sul diamante del Cabs. I brianzoli torneranno in campo dopo la sosta forzata dello scorso weekend, fine settimana in cui gli algheresi hanno invece messo a referto un’ottima doppietta casalinga. A Sassari, gli algheresi hanno sconfitto l’Ares Milano in gara1 per 4-8 grazie al lavoro di Nicola Zidda sul monte e ai punti “battuti” da Eliezer e Luis Alberto D’Amico e dai soliti Adelmi e Columbu. Nel secondo incontro hanno saputo fare ancora meglio, vista la vittoria per 17-3 conquistata in 7 inning per “manifesta superiorità”. Gli algheresi hanno schierato sul monte il partente Cadoni, poi Eliezer D’Amico (vincente) e Fabio Langella come closer. In attacco, determinanti Ivan Adelmi, Columbu, Luis Alberto ed Eliezer D’Amico. A segno anche Mannazzu, Puggioni e Riesta.

Softball. Nella A2 femminile, dalle 10 di domani la Nuoro Softball sarà impegnata nel doppio incontro in casa dell’Avigliana, formazione che occupa il secondo posto in classifica con una vittoria di vantaggio sulle nuoresi, terze ma con due partite in meno. Lo scorso weekend, il maltempo aveva fatto saltare per impraticabilità del campo il doppio incontro del “Francesco Sanna” tra Nuoro e Legnano.

