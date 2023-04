Un altro weekend di gare per le squadre sarde che disputano i campionati nazionali di baseball e softball.

In Serie A il Cagliari Baseball è pronto per la seconda trasferta stagionale che, dopo la doppia sconfitta all’esordio col Brescia e il buon pareggio siglato a Iglesias contro il Senago, potrebbe regalare la prima vittoria lontano da casa. Gli uomini di Walter Angioi saranno di scena a Settimo Torinese per un doppio incontro che inizierà alle 10 di domenica e li vedrà misurarsi con l’ultima in classifica, reduce da quattro sconfitte in altrettante gare.

In serie B, per la Catalana c’è all’orizzonte un altro impegno casalingo, che si giocherà al Comunale di Sassari. Gli algheresi, dopo la sconfitta in trasferta col Milano 1946 e il pari interno col Piacenza, stavolta affronteranno il Fossano, che vanta due vittorie in quattro gare, entrambe siglate in casa lo scorso weekend contro i Cabs. Gara1 si giocherà alle 15.30 di domani e il secondo match della serie alle 11.30 di domenica.

Nella A2 di softball, il Nuoro non avrà bisogno di scendere in campo per portare a casa una doppia vittoria. Il Banco di Sardegna, che dopo il doppio successo sul Collecchio dello scorso fine settimana domani avrebbe dovuto sfidare il Crocetta, stavolta non scenderà in campo. Alla luce della scelta del club emiliano di rinunciare alla trasferta in Sardegna, annunciata con largo anticipo, il giudice sportivo aveva già assegnato alle barbaricine una doppia vittoria per 7-0 a tavolino e penalizzato le avversarie con altre due sconfitte (oltre alle gare contro il Nuoro) e un’ammenda di 4000 euro.

