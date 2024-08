Il doppio incontro che si disputerà domani al Comunale di Iglesias sarà un momento storico per il nostro baseball. Per la prima volta, due squadre sarde si affronteranno nella massima serie italiana. Alle 11 il Cagliari, ormai veterano della Serie A, farà gli onori di casa con la Catalana, neopromossa nella categoria. Un’ora dopo il termine della prima partita, le due compagini torneranno in campo per disputare gara2.

Gli incontri saranno valevoli per la Poule Retrocessione, fase due del campionato nazionale scattata dopo la regular season. Al momento il Cagliari è al quarto posto nel girone F con due vittorie e altrettante sconfitte. Gli algheresi seguono al quinto posto con un successo in quattro gare.

Scudetto - Il Parmaclima dell’interbase e lanciatore cagliaritano Gabriele Angioi conduce la serie della semifinale scudetto con Macerata per due vittorie a zero. Gara3 in programma lunedì alle 20.30 a Macerata.

