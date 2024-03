Buona prova di Barbara Dessolis, che si aggiudica la terza edizione dell'Open Memorial Tagliabue Giuseppe, disputato sui campi del Ct Cantù con trentadue atlete partecipanti.

La portacolori del Tc Cagliari, accreditata della seconda testa di serie, sarebbe dovuta entrare in gara nei quarti di finale, ma il forfait di Rachele Elisa Zingale l'ha mandata direttamente in semifinale, dove ha superato 6-4, 6-1 Francesca Falleni, numero 3 del seeding. In finale, la tennista sarda l'ha spuntata 3-6, 6-1, 10-5 sulla favorita della vigilia, l'italo-russa Maria Marfutina (354 Wta nel 2016).

In lizza anche Marcella Dessolis (Tc Cagliari), che nei sedicesimi di finale non ha lasciato giochi a Emma Lazzini, poi ha superato 0-6, 6-0, 11-9 la testa di serie numero 5 Aurora Corvi, prima di vedersi stoppare nei quarti, 6-7(6), 6-1, 10-8 dalla numero 4 Valentina Lia.

Out nei 64esimi di finale Alessia Manca (Ct Decimomannu), sconfitta 6-3, 6-4 da Alessia Bellotti.

