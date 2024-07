Buona prova per Barbara Dessolis, che supera i due turni di qualificazioni e accede al tabellone principale dell'Itf15 di Rogaska Slatina.

La portacolori del Tc Cagliari, accreditata dell'ottava testa di serie nel tabellone cadetto, ha esordito con un doppio 7-5 sulla croata Noa Krznaric Uygungul, per poi spuntarla in rimonta, 3-6, 6-3, 10-6, sulla bosniaca Sara Mikaca (13).

