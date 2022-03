Si ferma nel secondo turno delle qualificazioni il sogno di Barbara Dessolis di accedere al tabellone principale dell'Itf di Antalya, torneo internazionale di tennis femminile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del circolo turco.

La 20enne tesserata per il Tc Cagliari (numero 1329 delle classifiche mondiali e accreditata della sedicesima testa di serie del tabellone cadetto) ha esordito superando 7-5, 6-0 la 19enne belga Cristine Tchanichev, ma poi ha ceduto 6-7(10), 7-6(7), 10-8 al termine di un match combattutissimo contro la 18enne olandese Marwa Hakimi.

Antonio Burruni

