Techfind Selargius e Cus Cagliari a caccia di punti contro due liguri, la prima per cancellare la sconfitta incassata a Matelica (65-44), il secondo per allungare la serie positiva dopo essere tornato al successo contro il Vigarano (67-57).

Gli incontri. Nella sedicesima giornata della A2 femminile di basket, le giallonere del San Salvatore faranno gli onori di casa con la Cestistica Spezzina, attesa al PalaVienna alle 18 di domenica. Le liguri sono terze, a quota 22 come la capolista Empoli e le siciliane del Patti, seconde. La Techfind è settima a quota 18, alle spalle del Firenze.

Anche il Cus Cagliari scenderà in campo domenica, ma alle 15.30 sul parquet del Savona, che è reduce da un tris di vittorie e al momento occupa la nona posizione in classifica con 16 punti, 12 in più delle universitarie, ultime a quota quattro a meno due da Roseto e Ancona.

I commenti. “La partita contro Matelica è stata una nota negativa, ma la squadra ha approcciato la settimana nel modo migliore e ha lavorato forte e consapevole degli errori fatti. Siamo pronti, vogliamo la rivalsa”, ha sottolineato il coach giallonero Simone Righi. “La Spezia ha in ogni ruolo giocatrici in grado di far canestro e in ogni gara c’è una protagonista diversa. È una una squadra molto aggressiva, quindi dovremo giocare possesso su possesso, pareggiare la loro intensità e fare una partita gagliarda”.

Le cussine, che ritrovata Striulli hanno aperto il 2023 con due prestazioni di livello seguite da quella vincente contro il Vigarano, puntano a ripetersi. “La vittoria ha portato un clima più sereno, siamo consapevoli di poter competere per la salvezza. Allo stesso tempo, ancora non si è fatto nulla, bisogna continuare a lavorare perché ogni partita è fondamentale. Erika ci dà qualità ed esperienza, ma credo che la ragione principale della svolta sia che eravamo stufe di perdere”, ha spiegato la guardia cagliaritana Anna Paoletti. “Ci sono gare da non sbagliare ma sarà necessario anche qualche colpo “fuori programma”. Savona è a pochi punti dalla zona playoff e ha interne ed esterne importanti. Per provare a batterle la prima cosa sarà la difesa, poi occorrerà essere ciniche nel punire gli errori”.

