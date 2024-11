Colpo dell'Atletico Uri: la squadra di Massimiliano Paba è stata rafforzato con l'arrivo di Abdoulaye Bah, origini guineane. Si tratta di un atteso ritiorno.

Arrivato in Sardegna per vestire la maglia dell'Olbia (nelle giovanili), Bah era stato poi trasferito all’Atletico Uri nella stagione 2021-2022, dove si è distinto come uno dei protagonisti di una storica salvezza in Serie D. Dopo un’esperienza nell’Ossese, nel campionato di Eccellenza, torna a Uri per mettere di nuovo la sua grinta e il suo talento al servizio della squadra.

