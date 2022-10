L’ultima gara della stagione è archiviata, ora lo sguardo è rivolto al 2023. Ithocor Meloni ha colto ieri un ottimo quinto posto sugli 800, in occasione dei Cds nazionali Under 23 andati in scena a Modena. Per il portacolori della Pro Sesto è arrivato il tempo di 1’55’’54 al termine di una gara tattica vinta da Masresha Costa dell’Atletica Brugnera in 1’53’’05.

Condizioni climatiche buone, sole tiepido, poco vento. Il passo degli atleti impegnati sul doppio giro di pista è moderatamente sostenuto, la gara è tattica come di consuetudine in queste occasioni. Meloni sta nelle posizioni di testa, attento a evitare contatti insidiosi e spinte a causa dell’andamento non fortissimo. Ai 400 il passaggio è di 58 secondi e mezzo, nei 400 finali c’è un incremento deciso che porta gli atleti a chiudere in progressione.

Per il ventunenne di San Gavino, quest’anno capace di migliorarsi sugli 800 con una prestazione di 1’51’’89, l’ultimo atto di un 2022 affrontato sempre ad alti livelli. “Ho un fastidio al ginocchio che non mi consente di essere al cento per cento”, le sue parole. “Ora penserò a recuperare poi comincerò la preparazione invernale. L’obiettivo per il 2023 sono gli 800 ma farò anche i 400 e qualche 1500 a inizio stagione”.

