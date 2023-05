Correre da dominatori non è semplice, soprattutto quando le condizioni climatiche non sono tra le migliori e bisogna fare i conti con vento e umidità. Ma Antonino Lollo non teme di certo questi aspetti e con una prova di grande autorevolezza ha fatto sua questa mattina la prima edizione della ‘’Joint Run’’ a Cagliari, manifestazione di corsa su strada da 10 km di cui Radiolina è stata media partner, organizzata dalla Cagliari Atletica Leggera, con partenza e arrivo all'interno della Fiera del capoluogo.

Per il portacolori del G.P. Parco Alpi Apuane, al termine dei due giri da cinque chilometri, arriva anche un tempo di rilievo come 31’17’’. Tra le donne, a imporsi dopo una gara attenta e affrontata in progressione è Giorgia Pilia dell’Isolarun del presidente Giuseppe Floris che ha avuto la meglio con il crono di 41’36’’ su una tenace Cristina Sonedda (F50, Atletica Edoardo Sanna) seconda in 41’51’’. A completare il podio, ci pensa Federica Frongia (F45, Cagliari Atletica Leggera) in 42’26’’.

La cronaca

La partenza viene data dal Generale Francesco Paolo Figliuolo alle 10.15 in punto. Oltre seicento persone, tra la prova competitiva da 10 km e la camminata ludico motoria da 5 km, animano la città passando per viale Diaz, viale Cimitero, via San Lucifero, via Sonnino per poi tornare di nuovo in viale Diaz e concludere la propria fatica alla Fiera. Due i giri in programma da 5000 metri: Antonino Lollo sa di essere l'uomo da battere, la falcata è fluida e lo si intravede da subito, al primo giro passa deciso in 15’28’’, un ritmo che impedisce agli avversari di stargli dietro. Alle sue spalle un ottimo Oualid Abdelkader del Cagliari Marathon Club, veterano dell’atletica sarda secondo al traguardo con il crono di 33’15’’, corre agilmente andando al suo ritmo, consapevole di poter crescere nel finale.

Abdelkader transita a poco meno di un minuto, alle sue spalle ci sono Mario Lagana (Atletica Edoardo Sanna) e Roberto Melis (M45, Cagliari Atletica Leggera) staccati da lui di circa trenta secondi, poi al traguardo rispettivamente terzo e quarto in 33’54’’ e 34’21’’. Lollo affronta il secondo giro diminuendo leggermente l’andatura, non si scompone, riesce a tenere un ritmo elevato aumentando il margine di vantaggio sul secondo classificato che poi si amplierà. Per lui, arriva la terza vittoria in Sardegna, dopo i successi alla mezza maratona di Oristano e alla mezza maratona di Chia.

Tra le donne lo scenario è differente e si assiste a una gara dove le prime due classificate si tallonano l’una con l’altra sino alla fase finale. Giorgia Pilia e Cristina Sonedda vanno avanti da subito, Sonedda guadagna qualche metro al primo giro ma Giorgia Pilia non perde la calma rimanendo sempre concentrata. La sua corsa redditizia e una progressione finale notevole le consentono di conquistare una vittoria che dà morale in vista delle prossime sfide.

Il commento

Al termine della gara i volti sono sorridenti e la stanchezza, seppur sia presente, lascia il posto alla gioia per la giornata vissuta. «Sono molto contento», il commento del primo classificato tra gli uomini Antonino Lollo, «ho corso a un buon ritmo, nel finale ho diminuito l'andatura per non esagerare. Gareggiare in Sardegna è sempre bello e mi offre tanti stimoli; mi sto allenando bene, l’obiettivo principale sarà per il 2023 la maratona e i Tricolori sui 42 km». Soddisfazione anche per Giorgia Pilia, vincitrice tra le donne. «Sono sincera non mi aspettavo di vincere. È stata una gara molto combattuta, ho cercato di gestire bene le forze e tutto è andato bene. Adesso pensiamo al futuro, il mio obiettivo per quest'anno sarà la mezza maratona di Valencia».

Obiettivi verso cui rivolge lo sguardo anche Oualid Abdelkader, secondo assoluto e primo dei sardi. «Mi sono gestito bene, ho corso più forte rispetto ai 10 km della Karalis Run e mi dà morale questo fattore. Ci saranno tante gare in cui mettersi in mostra, per il sottoscritto quelle più importanti si svolgeranno a fine stagione dove spero di andare bene ai Tricolori su strada dei 10 km e della mezza maratona». Dopo una prima edizione di rilievo, lo sguardo è rivolto al prossimo anno.

«Oggi è stata una bellissima giornata, abbiamo visto tantissima gente divertirsi e mettersi in gioco su un percorso veloce ma che si è fatto sentire sulle gambe degli atleti», il commento dell’organizzatore Andrea Culeddu. «Il livello era alto, i partecipanti hanno corso su ottimi ritmi: la speranza è quella di poter organizzare questa gara anche nel 2024, coinvolgendo ancora più persone così da assistere a una prova combattuta e avvincente».

© Riproduzione riservata