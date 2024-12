Assemini e CMB Porto Torres chiudono il 2024 da capolista dei due gironi del torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Discreto anche il vantaggio costruito sulle dirette inseguitrici.

Sud. Assemini espugna il campo del Serramanna per 47-65 e porta a casa la decima vittoria stagionale. Un successo che vale il +6 in classifica sul terzetto di seconde, composto da Sinnai, Carloforte e Poetto. I primi hanno perso il big match di giornata contro il Cus Cagliari per 62-65 e vedono allontanarsi la vetta. Universitari trascinati nell’occasione dal tandem Spada-Lorrai, autori di 16 punti. Carloforte, invece, vince sul campo de La Casa del Sorriso Su Planu per 65-69, grazie anche all’ottima prestazione di Baghino, autore di 29 punti. Nel posticipo, vittoria esterna del Poetto, per 59-82, sul campo del Beta. Tra i cagliaritani spiccano i 24 punti di Tosadori. A centro classifica spicca la bella vittoria del Jolly Dolianova, contro Elmas, per 67-42. Partita chiusa virtualmente già all’intervallo (41-19 al 20’). Tra i padroni di casa, Racis firma 18 punti. Rotondo il successo del Genneruxi sul Condor (67-50). In rimonta, invece, la vittoria esterna del Marrubiu, sull’ostico campo della Primavera Gonnosfanadiga, per 70-80. AI padroni di casa non bastano i 21 punti di Vaccargiu.

Nord. Il CMB Porto Torres fa da spettatore all’ultimo turno dell’anno, ricaricando le batterie con il turno di riposo. Osserva la vittoria della New Basket Ploaghe, seconda in solitario dopo aver superato per 72-61 la Masters Sassari. Tra i padroni di casa da segnalare i 21 punti di Canopoli. A centro classifica è netta la vittoria della Innovyou Sennori, sul campo della Nova Pallacanestro, per 37-84. Nella compagine ospite è Corrias il miglior realizzatore, con 15 punti. Vince anche la Demones Ozieri (61-50 il finale) contro il Macomer 2.0. Nell’ultima gara del programma, quarta vittoria stagionale per la Sant’Elene che supera per 66-61 la Pallacanestro Nuoro. Rinvio, infine, per il derby di Olbia tra Virtus e Olimpia.

