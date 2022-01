L'Arzachena difficilmente potrà riprendere domenica prossima, quando la Serie D tornerà in campo con la 17ª giornata del Girone G. Il derby contro il Latte Dolce del 23 gennaio sarà molto probabilmente rinviato, come già accaduto per il recupero che i biancoverdi avrebbero dovuto giocare mercoledì in casa della Vis Artena. Gli smeraldini sono alle prese con diverse positività nel gruppo squadra, tanto da aver dovuto interrompere per qualche giorno gli allenamenti al momento della notifica dei vari casi. La rosa agli ordini di Marco Nappi ora sta monitorando quotidianamente la situazione, in modo da proseguire le sedute. La richiesta di rinvio dovrà essere presentata prima dei tamponi di controllo e al momento ci sono più dei tre positivi che portano a ottenere lo slittamento.

Sospensione lunga. Per l'Arzachena ci sarà quindi oltre un mese di stop rispetto all'ultima partita, il 4-1 nel derby con l'Atletico Uri del 22 dicembre. Il quinto posto a 26 punti con l'Ostiamare (entrambe con una partita in meno) è un buon risultato, l'obiettivo della società è mantenersi nelle posizioni di vertice nella seconda parte di stagione. Il ritorno in campo dovrebbe essere il 30 gennaio in un altro derby in trasferta, a Lanusei.

© Riproduzione riservata