Uno accanto all’altro, il ''Santoru'' di Cagliari in fermento. Due tra i migliori sprinter in Italia pronti a darsi battaglia in un 100 dove lo spettacolo non è mancato, regalando una gara di spessore al pubblico e agli addetti ai lavori dell'Isola. La sfida sabato scorso tra Antonio Moro e Wanderson Polanco, rispettivamente portacolori della Delogu Nuoro e della Riccardi Milano, ha visto prevalere il funambolico nuorese con il tempo di 10’’47 davanti a Polanco secondo in 10’’49. Una battaglia la loro a suon di passi rapidissimi e falcate che metro dopo metro si fanno più potenti, grazie a cui ritagliarsi il proprio spazio tra i migliori velocisti di tutto lo Stivale.

Moro è uscito dai blocchi in corsia 5 perentorio, quasi come una scheggia. L’avvio è il suo punto di forza, i primi 30 metri procede come una saetta, Polanco ci mette di più ad aprirsi e a recuperare lo svantaggio. Moro si accorge con la coda dell’occhio che il rivale sta rinvenendo e riesce a distendersi bene anche negli ultimi venti metri, concludendo la sua azione rapida e composta con un colpo di reni che gli vale una bella vittoria e l’ennesima conferma di uno stato di forma di valore. Stato di forma che, meno di ventiquattr’ore dopo, gli ha consentito di imporsi anche sui 200 con il tempo di 21’’51 che per il nuorese rappresenta il personale stagionale sulla distanza, nonostante il caldo e una fastidioso vento contrario con cui fare i conti.

E, a proposito di personali, sono stati vari quelli che Moro ha realizzato in un 2022 che rappresenta la sua migliore stagione di sempre: l’allievo di Gianni Puggioni, infatti, si è migliorato sui 60 indoor, dove ha colto anche il bronzo agli Assoluti al coperto, sugli 80, mentre sui 100 ha eguagliato il suo precedente primato personale di 10’’29. Manca solo quello sui 200 per suggellare una stagione affrontata sempre ad altissimi livelli. “Sono contento delle gare dello scorso fine settimana, gareggiare insieme a Wanderson è stato un grosso stimolo e penso che sia stato bello anche per il pubblico che ha potuto assistere a una gara dove non è certo mancata la bagarre’’, le parole dello sprinter che fa il punto della situazione sulle gare disputate sino ad ora, rivolgendo lo sguardo deciso verso i prossimi appuntamenti. “Gareggerò nella mia Nuoro il 23 luglio e farò sia i 100 che i 200’’, conclude. “Vedremo poi il da farsi: valutiamo gara dopo gara, tutto ciò che di buono verrà sarà stimolo fondamentale per le prossime sfide’’.

