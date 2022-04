Minimo per i campionati europei, una prova maiuscola condotta con la maturità e l’entusiasmo di chi sa che porsi nuovi obiettivi è linfa vitale per uno sportivo: Andrea Agrusti ha trainato la nazionale italiana sui 20 chilometri di marcia a una splendida vittoria nell’incontro internazionale andato in scena sabato 2 aprile a Podebrady in Repubblica Ceca. Un appuntamento storico per i marciatori di tutto il mondo, dove ad avere la meglio è stato il solido brasiliano Caio Barfim primo con il crono di 1’18’54’’.

Il marciatore sassarese, in forza alle Fiamme Gialle, è giunto quindicesimo con il tempo di 1h21’35’’, primo degli azzurri al suo esordio stagionale, al termine di una gara con condizioni climatiche da tregenda: un forte vento contrario e una temperatura di appena due gradi hanno accompagnato gli atleti durante la loro fatica. Il 2022 comincia ad entrare nel vivo e si prospetta avvincente: Agrusti, che l’anno scorso proprio a Podebrady colse il pass olimpico per Tokyo sui 50 km, guarda con fiducia e desiderio di mettersi alla prova a un 2022 che può portarlo a ulteriori passi in avanti significativi. “Prima della partenza, con il mio allenatore Patrizio Parcesepe’’, racconta, “non ci siamo posti particolari obiettivi. Sapevamo di avere una buona condizione ed eravamo consapevoli di poter marciare su un buon ritmo che garantisse un miglioramento’’.

E, a proposito di miglioramenti, Agrusti è stato di parola. Ha limato al suo precedente tempo sulla distanza oltre un minuto e mezzo, dimostrando uno stato di forma efficiente, una buona visione di gara che gli ha consentito di recuperare posizioni nel finale e di progredire nel corso degli ultimi due giri da 1 chilometro. Il fiore all’occhiello della marcia isolana, che si allena a Roma in compagnia dei campioni olimpici Antonella Palmisano e Massimo Stano, è pronto per nuove sfide. “Quest’anno punteremo sui 20 km, di conseguenza stiamo velocizzando gli allenamenti’’, conclude, “il prossimo anno il focus sarà invece sui 35 km. Stiamo facendo lavori specifici per velocizzare, inoltre stiamo curando la tecnica nei dettagli così da potere avere una azione di marcia il più fluida possibile. I prossimi appuntamenti saranno i campionati italiani sui 20 km il primo maggio ad Alberobello, mentre il 28 maggio sarà la volta del meeting internazionale a La Coruna. Gara dopo gara cercherò di migliorare, senza mai demordere per poter superare i miei limiti’’.

