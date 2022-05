Lezioni e uscite dimostrative di vela e canoa, ma anche un viaggio nella lunga storia della Lega Navale Italiana. Questi, i fili conduttori dell’Open Day che la sezione cagliaritana organizza anche per domani nella sede di Su Siccu.

L’iniziativa. A partire dalle 10.30 fino alle 19, il pubblico potrà visitare l’allestimento di barche e canoe, conoscere i dettagli dei corsi di vela e kayak e provare in mare i dragon boat e le imbarcazioni Optimist e derive destinate all’apprendimento. In contemporanea, sarà possibile visitare la sede del sodalizio e scoprire il suo legame con la città, i momenti più salienti e le attività organizzate nei suoi centoventi anni di vita, animate da una passione che arde ancora oggi. Impegnata in prima linea nel canottaggio e nella canoa, la Lega Navale di Cagliari è molto attiva anche nella vela agonistica d’altura.

I prossimi appuntamenti. Tra gli appuntamenti in calendario quest’anno, due eventi storici che riprendono il mare dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia di Covid: la Rotary Cup, in programma nel prossimo fine settimana con la sedicesima edizione, sempre nel segno delle iniziative umanitarie del Rotary, e la Coppa Marisardegna, che richiamerà i cabinati del sud Sardegna l’ultima domenica di maggio.

