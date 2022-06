La Ferrini in formato europeo non si ferma più. Nella seconda partita nel torneo di Copenaghen ha battuto i gallesi del Whitchurch 5-0. Per restare in casa nostra, invece, fa finalmente festa l’Amsicora che vince 2-0 con il Bondeno e accede ai playoff scudetto.

Eurohockey. Nella seconda giornata dell’Eurohockey Challenge I in corso a Copenaghen la Ferrini non solo ha battuto 5-0 il Whitchurch, ma ha la certezza di concludere il girone al primo posto e di giocare lunedì il match decisivo con la seconda dell’altro girone. La formazione gallese vanta una lunga militanza nelle Coppe europee, ma l’esperienza non è servita. La Ferrini ha sbloccato il risultato al 12’ su corto. Tutti aspettano Ojeda ma la variante è trasformata da Edris. In avvio della seconda frazione immediato raddoppio di Rodriguez. Con il rassicurante vantaggio, dopo l’intervallo i cagliaritani controllano, nell’ultima frazione corrono qualche rischio (i gallesi battono tre corti), e dilagano con un corto di Monteleone, la rete di Sulanas e l’ultimo corto di Ojeda. Oggi ultima partita della fase a gironi con gli ungheresi del Soroksari Olcote, reduci da due sconfitte.

A1 Maschile. La rincorsa è finita nel migliore dei modi. L’Amsicora ha battuto il Bondeno 2-0, lo sorpassa al secondo posto proprio all’ultima giornata, e stacca il biglietto per i playoff scudetto. E’ l’ottava vittoria consecutiva, una striscia iniziata proprio dopo la sconfitta a Bondeno all’andata.

Il Bondeno è stato pericoloso nei primi minuti con due corti, senza esito, poi ha presidiato la sua meta campo con ordine evitando di spingersi in avanti.

L’Amsicora ha tenuto un atteggiamento guardingo, ha battuto quattro corti nelle prime due frazioni ma gli avversari non sono sembrati in affanno. Dopo il riposo l’Amsicora rompe gli indugi, abbandona le precauzioni e alza il ritmo. Sul terzo di una serie di cinque corti Giaime Carta sigla il vantaggio. Nell’ultima frazione palo del Bondeno, scampato pericolo e sul capovolgimento di fronte Mura si invola, la sua conclusione è deviata da Hassan che chiude la partita.

Nel prossimo weekend playoff scudetto a Bra. Sabato si giocano Ferrini-Bra e Tevere-Amsicora. Domenica la finale.

Nel girone A, il Cus Cagliari conclude al quinto posto grazie alla vittoria in trasferta per 4-2 sull’HT Bologna, con reti di Sanna, Nasr e doppietta di Gadelkarim. Il derby di Uras lo ha vinto la Juvenilia Uras, 4-1 all’HT Sardegna. Reti di Murgia e Simone Grussu, accorcia Paziuk, chiudono ancora Murgia e Alessio Grussu.

Classifiche

Girone A. Tevere 39, Bra 38, Butterfly Roma 36, Bonomi 27, Cus Cagliari 18, Cus Padova 17, HT Bologna 15, Juvenilia Uras 10, HT Sardegna 7.

Girone B. Ferrini 38, Amsicora 36, Bondeno 34, Valchisone 28, Città del Tricolore 25, Lazio 21, Cus Pisa e HC Roma 8, Adige 3.

